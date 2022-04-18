Uzmanlardan Fahrettin Koca’nın ‘normale dönüyoruz’ açıklamalarına tepki

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medya hesabından, “Gözümüz aydın. 5 binin altını gördük. Yeni vaka sayısı 4 bin 425” açıklamasını yapmıştı. Koca daha önce de “Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 609” açıklamasıyla tepki çekmişti. Koca’nın açıklamalarıyla salgın bitti izlenimi vermesine tepki gösteren uzmanlar, “AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı halkın sağlığıyla kumar oynuyor” dedi.

"KADERE KISMETE KALDI"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni varyantlarla birlikte vaka sayısının artacağını belirterek, “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor. Bu nedenle ülkemizde hangi varyantlar var bilmiyoruz” dedi. Ceyhan, Türkiye’nin şu an 5. dalgayı yaşadığını söyleyerek, “Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kritlerdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar” diye konuştu. Fahrettin Koca’nın salgın bitiyor yönünde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ceyhan, “Devlet, salgın uzmanı olmadığı için salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın diyor. Turizm ve ekonomi canlansın demek yanlış. İnsanlar tedirgin olduğu için canlanamıyor. Vatandaşlar da bu vakaların doğruyu yansıtmadığını biliyor” ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ BİTMEDİ"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık da ‘Dünya genelinde salgının bittiğini söyleyemeyiz” diyerek “Salgının görünümünde çok önemli değişiklikler var. DSÖ’de yeni varyantları ‘endişe verici’ olarak tanımladı. BA.4 ve BA.5 endişe verici varyant listesine eklendi. Salgın nerede hızlı çoğalıyorsa, yeni varyantların ortaya çıkması daha kolay hale geliyor” ifadelerini kullandı. Saltık, DSÖ’nün “Pandemi henüz bitmedi” açıklamasını anımsatarak “Sağlık Bakanlığı mevsimden medet umarak, aşıyı da bitirerek salgına harcama yapmak istemiyor. AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı kumar oynuyor. Halkın sağlığıyla oynuyor” dedi.