Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi: Polis yakaladı!

Adana’da motosikletli iki şüpheli uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmeye gittiği sırada yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi: Polis yakaladı!
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:13

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında  31 Ekim günü, Hakan H. (30) montunun içine koyduğu uzun namlulu silahla arkadaşı Muhammet Metin E. (26) idaresinde motosikletle silahlı saldırı düzenlemeye gitti.

Bu sırada asayiş şube müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri amirliği ekipleri, şahıslardan şüphelenip durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yunus polisleri, motosikletli her iki şüpheliyi yakalarken uzun namlulu silah ele geçirdi.

2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler gasp büro amirliğine teslim edildi. Silahlı saldırı yapacağı öne görülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana #motosiklet

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