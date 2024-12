Vahap Seçer, CHP İl Danışma Kurulu'na katıldı: 'Hükümet boş alanlar bırakıyorsa, CHP'li belediyeler var'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 19:27

Güncelleme: 05.12.2024 - 19:29

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İl Danışma Kurulu’na katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İl Danışma Kurulu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, ilçe belediye başkanları, geçmiş dönem milletvekilleri ve il başkanları, CHP Geçmiş Dönem Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, il yönetimi, Meclis üyeleri, kurultay delegeleri ve İl Disiplin Kurulu katılım sağladı.

BAŞKAN SEÇER: “DOĞRU SÖZ YERİNDE VE ZAMANINDA SÖYLENDİĞİ ZAMAN BİR DEĞER OLUR”

Danışma Kurulu toplantılarının yapılmasının, parti içi demokrasi açısından son derece değerli olduğuna dikkat çeken Seçer, partide seçilmiş olarak görev yapan herkesin telkinlerini, önerilerini ve eleştirilerini sunacağı bu tür toplantıların çok önemli olduğuna değinerek “Çok seslilik daima yarar getirir. Doğru söz yerinde ve zamanında söylendiği zaman bir değer olur, bir ağırlığı olur. Bu toplantı da parti için politikalar açısından, dünümüz, bugünümüz ve geleceğimiz açısından söylenebilecek sözlerin doğru bir yeri ve zeminidir” dedi.

Mersin’in ‘Küçük Türkiye’ olduğunu her zaman dile getirdiğini söyleyen Seçer, “Demografisine, stratejik konumuna, Türkiye’de ekonomik hacmine, sosyolojisine, yaşanan olaylara baktığımız zaman haklıyız. Türkiye’de ekonomik sorun, gelir dağılımında adaletsizlik yaşanıyorsa burada da yaşanıyor. Doğu Akdeniz ısınır, Kafkaslar soğur, Ortadoğu’da çatışma olur, Türkiye’de siyasi gerginlik olur, bunların hepsinden Mersin etkilenir” ifadelerine yer verdi.

“HÜKÜMET YOKSA, İKTİDAR BOŞ ALANLAR BIRAKIYORSA; CHP’Lİ BELEDİYELER VAR”

Türkiye’ye bir Cumhurbaşkanı seçtirebilmek için her kesimden oy alınması gerektiğini ve bunun için de CHP tabanının itici güç olması gerektiğini söyleyen Seçer, “2024 seçimlerinde ortaya çıkan başarı hikayesinin lokomotifi, 2019-2024 yılları arasında yapılan CHP’nin belediyecilik anlayışı olmuştur. Hükümet yoksa, iktidar boş alanlar bırakıyorsa; CHP’li belediyeler var. Pandemide, depremde, selde, fırtınada, yangında CHP’li belediyeler var. Ekonomik kriz yaşanıyor, yoksulluk, yokluk var; CHP’li belediyeler var. Hasta var, hastaya bakan yok; CHP’li belediyeler var” şeklinde konuştu.

“FORMÜL BELLİ; ‘ÇALIŞMAK VE HALKA GİTMEK’”

Bu kapsamda yapılması gerekeni söyleyen Seçer, “Şimdi çok çalışmak ve çok iş yapmak zamanı. İktidarı getirecek olan halka dokunmak ve halka gitmektir. Formül belli; ‘Çalışmak, halka gitmek ve halkın hanesine girmek’” diyerek, iktidara gidecek yolun her partilinin halka dokunmasıyla olacağını vurguladı.

“'VAHAP SEÇER BELEDİYECİLİĞİ’ DEĞİL, ‘CHP BELEDİYECİLİĞİ’ GENEL SEÇİMLERDE SİZİ İKTİDARA GETİR”

En iyi belediyeciliği yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Seçer; ‘Vahap Seçer Belediyeciliği’ kavramının değil, ‘CHP Belediyeciliği’ kavramının genel seçimlerde kendilerini iktidara getireceğinden bahsederek, “‘CHP Belediyeciliği’ anlayışını vatandaşa anlatırsak; onlar da seçimlerde; ‘Ben bu partinin belediyecilik anlayışından çok yararlandım. Doğal olarak da vicdanen bu seçimlerde CHP’yi desteklemem gerekir.’ der” diye belirtti.

SEÇER’DEN KAYYUM TEPKİSİ: “MİLLET İRADESİ VE DEMOKRASİ GASP EDİLİYOR”

Son günlerde birçok belediyeye kayyum atanmasına ilişkin konuşan Seçer, kayyum atamalarının hukuki bir dayanağı olmadığına ve alınan kararların siyasi olduğuna dikkat çekti. Yapılan her toplantıda ve konuşmasında sık sık bunu dile getirdiğini söyleyen Seçer, bu konuyu Türkiye’nin gündeminde tutmak ve kamuoyunda dikkatleri bu mesele üzerinde yoğunlaştırmak gerektiğini vurgulayarak, “Millet iradesi ve demokrasi gasp ediliyor. Türkiye’yi ayağa kaldırmak ve bunun karşısında durmak lazım. Bizim duracağımız yer belli. Ben partimin de bu noktada olduğunu memnuniyetle görüyorum. Türkiye’nin de duyacağı şekilde bu konuyu itiraz etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“PARTİ İÇİ DAYANIŞMA, İKTİDARA ÇOK DAHA EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEMİZİ SAĞLAYACAK”

Parti içi dayanışmayı önemli bulduğunu dile getiren Seçer, “Parti içi dayanışma; birlik ve beraberlik görüntüsünü ve yaptığımız doğru işleri pekiştirecek, güçlendirecek, iktidara çok daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır. Parti içinde her birimiz bir diğerimizi anlamak zorundayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna değinen Seçer, adaylık konusunu konuşmanın henüz erken olduğunu söyleyerek, “Yeri ve zamanı gelir, seçim yaklaşır; erken veya zamanında seçim olursa CHP’nin şu andaki mevzuatı gereğince yapacağı milletvekili grubunun vereceği kararlar Cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir. Partimizin belirleyeceği aday hepimizin adayıdır. Ama bu tartışmaları erken başlatıp, partiyi birden fazla parçalara ayırmak bizi zayıflatır” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte ortak strateji ve söylemlerin oluşturulması için 414 CHP’li belediyenin ortak bir çalışma sistemi oluşturması gerektiğinin de altını çizen Seçer, “Bazı belediye projeleri vardır İstanbul için mükemmeldir ama Mersin için hiç uygun değildir ya da Mersin için uygun olan bir proje İstanbul için uygun olmayabilir. Daha derli toplu, anlaşılabilir, toplumu etkileyecek söylemler ve projelerle iyi bir belediyecilik nasıl yapılır diye çalışmasını yapıp belediye başkanlarına sunan bir parti görünümünde olmamız lazım” sözlerine yer verdi.

“PARTİMİZ, GÜÇLÜ BİR PARTİDİR”

Birlik ve beraberlik içerisinde aşılamayacak hiçbir konu olmadığını dile getiren Seçer, yerel seçimlerde Mersin’de kazanılan başarıda bu anlayışın çok önemli bir payı olduğunu vurguladı. Seçer, “Partimiz güçlü bir partidir. Önderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Birikimimize ve şevkimize inanıyoruz. Yol arkadaşlarımızı seviyoruz. Hep beraber başarılı olacağız. Yolumuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

YÜCEL: “BU DÖNEM MERSİN’DE BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAZDIK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP’li belediyelerin her türlü engellemeye karşı halkın sorunlarına çözüm üretmeye, sosyal politikalarla halka hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, kayyum eleştirisinde bulundu.

Yücel, siyasi partilerden ve siyasi görüşten bağımsız olarak demokrasiye inanan ve demokrasiyi sahiplenen herkesin bu uygulamanın karşısında durması gerektiğinden söz ederek, “Kayyum uygulamaları AK Parti’nin seçimlerde sandıkla kazanamadığı belediyelere çökme projesinin bir örneğidir. O yüzden kayyum atanan belediyelerde yapılan her işlemin, halkın harcanan her kuruşunun CHP olarak takipçisi olacağız. Belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın halka hizmet etmelerini, sorunlara çözüm, dertlere derman olmalarını engelleyemeyecekler” dedi.

Yücel, Başkan Seçer’in yönetiminde kentin hizmet dolu bir dönem geçirdiğini ifade ederek, “Mersin’de bir başarı hikâyesi yazdık. Vahap Başkanım çok başarılı bir dönem geçirdi. Bu dönem rekor oyla ikinci kez seçildi. Geçen dönem 3 olan ilçe belediye sayımızı Mersin’de 7’ye çıkardık. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem hepsini alarak tüm belediyeleri ve ilçeleri CHP’nin yönettiği bir Mersin’de daha mutlu, huzurlu, demokratik ve çağdaş bir yönetim ile Mersinli hemşehrilerimiz tanışacak” diye konuştu.

ÖMÜR: “PARTİMİZİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE; TÜRKİYE MODELİ OLAN MERSİN’DEN BAŞLAYARAK KATKI SUNACAĞIZ”

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ise özellikle son yıllarda mevcut iktidar politikaları yüzünden halkın derin yoksulluk, adaletsizlik ve çaresizliği en yoğun şekilde hissettiğini ve bu yönetim anlayışının başta ekonomi ve adalet olmak üzere her alanda ülkeyi çöküşün eşiğine kadar getirdiğini söyledi.

Sosyal demokrat ve halkçı anlayışla birlikte adalet ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlama misyonun CHP’de olduğunu kaydeden Ömür, “Bizler topluma umut olacağız ve iktidarımızda ülkeyi nasıl yöneteceğimizi bundan sonraki süreçte herkese anlatacağız. Biz de partimizin bu iktidar yürüyüşüne; Mersin’den, ülkenin her yerinden, her renginden demografik yapısıyla, coğrafi çeşitliliğiyle, sanayi, tarım ve ticaretin birlikte etkin bir şekilde sürdüğü her alanda bir Türkiye modeli olan Mersin’den bugünden başlayarak katkı sunacağız” dedi.

Ömür, Başkan Vahap Seçer’in 31 Mart’ta rekor kırarak elde etmiş olduğu başarı örneğini ülkenin dört bir yanına taşıyacaklarını dile getirdi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.