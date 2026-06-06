Vahap Seçer'den kurultay çağrısı: 'Amacımız CHP'yi bütün halinde seçimlere götürmek'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı’nda partilileri ile bir araya geldi.

Ziyarete, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer ile CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay de katıldı.

"ÇÖZÜMÜN ANAHTARI CHP"

Mut İlçe Başkanlığı’nda partililer ile buluşan Seçer, CHP’nin güçlenerek yoluna devam edeceğini, Türk siyasi tarihinin bu şekilde birçok örneğe sahip olduğunu söyledi.

Seçer, "CHP, Cumhuriyet’in kuruluşundan çok partili demokratik düzene geçişe, yaşanan siyasal krizlerden hükümet bunalımlarına kadar her yerde vardı. Her dönemde sorunların çözümünün anahtarı CHP oldu. O nedenle biz bunlara alışığız. Biz daha dün kurulup bugün parlamentoda yerimizi almadık. Bizim köklerimiz ulusal kurtuluş mücadelesine kadar gidiyor. Savaş meydanlarından gelmiş kadroların kurduğu siyasi oluşumun ardılları ve mirasçıları olarak bizler; mücadeleyi, muzafferliği, demokrasiyi ve bu uğurda her şeyimizi feda etmesini biliriz" diye konuştu.

CHP’ye yönelik saldırıların yeni olmadığını, uzun süredir bu saldırıları bertaraf etmek için mücadele ettiklerini dile getiren Seçer, CHP’yi, partilileri ve ülkeyi korumaya çalışırken yurttaşlar tarafından kendilerine verilen görevleri de en iyi şekilde yaptıklarını söyledi.

Seçer, "Son bir buçuk yıldır belediye başkanlarına yönelik büyük bir saldırı vardı. Çok sayıda belediye başkanımız tutuklandı. Bir kısmı tahliye edildi. Meclis üyeleri ve bürokratlar dahil olmak üzere önemli bir kısmı hala cezaevinde. Bu durum belediyelerimizin yaptığı icraatları ve hizmetleri aksatmadı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı cezaevine girdi, tahliye edildi, görevine iade edilmedi ama orada hizmetler devam ediyor. İstanbul ve Antalya’da da hizmetler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"YARGIYA GÜVEN AZALDI"

Seçer, mutlak butlan kararına değinerek söz konusu meselenin uzun süredir gündeme bilinçli olarak taşındığını ifade etti.

Mutlak butlanın demokrasilerde yeri olmadığını belirten Seçer, şöyle konuştu:

"2 buçuk yıl önce bir siyasi parti kongresini yapıyor. 2 buçuk yıl sonra deniyor ki; ‘Bu yaptığınız kurultayı yok sayıyoruz’. Artık bundan sonra derneklerin, siyasi partilerin, kooperatiflerin yaptıkları seçimlerin hiçbir kıymeti yok. Bu demek oluyor ki 3-4 yıl sonra yapılan seçimler iptal edilebilir. Oysaki bizim bildiğimiz şuydu; seçimler yapılır, il ve ilçe seçim kurullarına ya da Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlar olur. En son Yüksek Seçim Kurulu kararını verir ve bu karar nihaidir.

Türkiye’de hukukun bir araç olarak kullanılmasını, yargının her geçen gün itibar yönünden daha da zedelenmesini hiçbirimiz arzu etmeyiz. Adaletin olmadığı yerde neye güveneceğiz? Şimdi sizin başınıza bir şey gelirse, bir saldırıya uğrarsanız, malınızı hukuksuzca alan olursa nereye başvuracaksınız? Ama korkarım ki vatandaş öyle bir noktaya geldi ki artık yargı sistemine güven Cumhuriyet tarihinin en dip boyutlarına indi. Buna kimsenin hakkı yoktur. Ama bu iktidar maalesef fütursuzca yaptığı hukuk dışı uygulamalarla bunu pekiştirdi."

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Partide yaşanan son gelişmelerin sadece genel başkan kavgası gibi gösterilmesinin partiyi parçalama amacı taşıdığını vurgulayan Seçer, "Amaç; ‘Mutlak butlanla biz CHP’yi karıştıralım, birbirlerine girsinler ve toplum karşısında itibarlarını yitirsinler’ şeklindedir. CHP seçmeni dışındaki vatandaş belki önümüzdeki seçimlerde bize oy vermeyi düşünüyordu. Şimdi biz kıyasıya kavga edersek o vatandaş şunu söyler; 'CHP’ye oy vermek istiyordum ama bunlar bir sorunu kendi aralarında nezaketle aşmayı beceremiyorlar. Nasıl oy vereceğim' diye düşünebilir. Alkış alalım diye birbirimize yüksek dozda eleştirilerle bağırıp çağırmayalım. Bu süreçten çıkışta en önemli kural; birliğimizi ve beraberliğimizi korumaktır" ifadelerini kullandı.

Partide yaşanacak bölünmelerin güç kaybettireceğini dile getiren Seçer, "Ayrılıp bölünürsek daha sonra da yeni bir siyasi parti kurulursa zaten iktidarın değirmenine su taşımış oluruz. Bizim bir bütün halinde kalmamız lazım. Parçalanırsak zayıfladığımız gibi bizi yok etmek isteyenler de muradına bir an önce ererler.

Uhulet ve suhuletle ama haksızlığı da dile getirerek, mutlak butlan kararının yanlış olduğunu ve partimizi karıştırmak için alındığını, 2025 yılındaki Kasım kurultayında seçtiğimiz genel başkanın Sayın Özgür Özel olduğunu, seçtiğimiz parti meclis üyelerinin ya da diğer organlara seçtiğimiz arkadaşlarımızın bizim helal oylarımıza seçilmiş arkadaşlar olduğunu altını çizerek belirtiyoruz. Elbette ki hakkın, hukukun yanındayız. Seçilmiş genel başkan esas olandır. Bunu yüksek sesle söyleyeceğiz" diye konuştu.

Tuzağa düşmemek adına kavgaları tasvip etmediklerini belirten Seçer, sorunların sakin yöntemlerle birlik içinde çözülebileceğini dile getirdi.

AMAÇ, CHP'Yİ BÜTÜN HALİNDE SEÇİME GÖTÜRMEK

CHP’de partinin ve devletin her kademesinde görev yapmış, Türkiye’nin sosyolojisini bilen deneyimli siyasetçilerin olduğunu söyleyen Seçer, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Herkes bu kriz sürecinde üzerine düşeni yapacak ve bu krizi aşacağız. Bizim amacımız; CHP’yi bir bütün halinde önümüzdeki seçimlere götürmek. Bunu yaparken de bu tartışmalara son vermek için mümkünse en kısa sürede partimizi; genel başkanını ve organlarını seçeceği kurultaya taşımalıyız. Şimdi bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Umut ediyorum herkes anlayışlı yaklaşımı ve ülke sevgisiyle; CHP sevgisi ve bilinciyle bu konuda yardımcı olacaktır.

En kısa sürede de CHP’de krizin aşıldığı, iyiye doğru bir sürecin işlediği, başta seçmenlerimizin ve milletimizin umudunu yükseltecek bir süreci hep beraber başarıyla tesis edeceğiz. Buna canı yürekten inanıyorum. Hepimiz aynı yolda yürüyen mücadele insanlarıyız. Biz bir aileyiz ve aile kutsaldır. Hepimiz her birimizin birer kardeşiyiz, bacısıyız, abisiyiz. Bu bilinçle oturacağız ve bu sorunları uhulet ve suhuletle çözeceğiz. CHP ferasetine, CHP mensuplarına, Mustafa Kemal Atatük’ün yolunda giden bu insanlara da bu yakışır."