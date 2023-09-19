Vahşet göz göre göre geldi... Cansız bedeni bebeğinin yanında bulundu!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:10

Kadına yönelik şiddet davalarında adeta gelenekselleşen 'indirim' kararları ile cezasızlık politikası, cinayetlerin artarak devam etmesine zemin hazırlıyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde iddiaya göre, Mehmet Dinç adlı erkek daha önce birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Fatoş Çetin'in evine gitti.

Çetin'i pencereye çağıran Mehmet Dinç, yanında getirdiği bıçakla Çetin'i boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mehmet Dinç, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde kızının kaldığı odaya gelen baba Erdal Çetin, kızını cansız halde kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan çalışmanın ardından Fatoş Çetin'in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise akşam saatlerinde Ataşehir'de yakalandı.

3 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Mehmet Dinç'in başka bir kadınla evli olduğu, bu evlilikten 3 çocuğu olduğu belirtildi. Fatoş Çetin'in de 1 çocuğu olduğu öğrenildi. Mehmet Dinç'in 4 ay önce de Fatoş Çetin'i bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Öte yandan bıçaklanarak yerde yatan Fatoş Çetin'in çocuğunun, sabaha kadar annesinin yanında kaldığı iddia edildi.

"BEBEĞİ ÜZERİNDE YATIYORDU"

Olayla ilgili konuşan baba Erdal Çetin, "Sabah 09.00 civarıydı. Kalktığımızda eşime, 'Kızımı uyandır da kahvaltı yapalım' dedim. Kapıya vurmuş, kapı açılmayınca pencereden odayı kontrol edince kızımın yerde yattığını görmüş. Beni çağırdı. Kapıyı ittim açılmadı. Kızım düştüğünde kafası kapıya gelmiş. Bebeği de üzerinde yatıyordu. Kapıyı iterek açtım. Baktım çocuğumun her tarafı kan içinde. Kucağıma aldığımda ölmüştü. Hiçbir şekilde ses duymadım. Bir ses olsa duyardım. Zaten onu sürekli kandırıyordu. Kızım sessiz biriydi. Pencereye çağırmış, tutmuş ve bıçaklamış. 3-4 ay önce yine gelmişti, mutfakta meyve bıçağıyla bıçaklamıştı. Meyve bıçağı kırılmıştı. Biz şikayet edince tutuklandı. 3-4 ay cezaevinde yattı. Kızım ona istemediğini söyleyip gitmesini istiyordu. Katilin de resmi nikahlı eşi vardı. Ondan da 3 tane çocuğu vardı. Ondan boşandı. Benim çocuğumu kaçırmıştı, çocuğum onun yanında 1-1.5 sene kaldı. Sonra çocukları oldu. Kızımı evde sopayla, kemerle dövermiş. Kızım, sığınma evine gitmişti. Bu kadar ileriye gideceğini bilemezdik" diye konuştu.