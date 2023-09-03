Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ağustos ayı verileri: 29 kadın cinayeti 21 şüpheli kadın ölümü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) Ağustos ayı raporuna göre, Ağustos ayında 29 kadın cinayeti gerçekleşti, 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
Öldürülen 29 kadından 8’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahaneysiyle; 1’i bakımının zor olması, 1’i kumanda sebebiyle kavga edilmesi, 1’i ise nefret bahanesi ile öldürüldü. 18 kadının ise neden öldürüldüğü belirlenemedi.
ADİL YARGILAMA VURGUSU
KCDP raporunda, “18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
ERKEK ŞİDDETİ
Raporda, ağustos ayında öldürülen 29 kadının 17’si evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. 1 kadını öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemediği bilgisi paylaşıldı.
Rapordan öne çıkan çarpıcı bilgiler ise şu şekilde oldu:
- Bu ay kadınların %59’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.
- Bu ay öldürülen kadınların %69’u evlerinde öldürüldü.
- Bu ay öldürülen kadınların %48’i ateşli silah ile öldürüldü.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu derneğimine yönelik açılan kapatma davasının karar duruşması 13 Eylül Çarşamba Saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Raporun sonunda, karar duruşması için dayanışma çağrısı yapıldı.
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