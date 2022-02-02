Vaka sayıları 100 bini aştı: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:29

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları, Omicron varyantının da etkisiyle 100 bini geçti.

Vaka sayılarının daha da artması bekleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, salgındaki son durumu değerlendirmek üzere bugün 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Artışa geçen vaka sayılarının ardından yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise yurttaşlar arasında merak konusu oldu.

102 BİN 601 VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de dün 102 bin 601 vaka tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 562 kişi sağlığına kavuştu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.