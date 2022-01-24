Vali duyurdu: İstanbul'a gitmek isteyene izin verilmeyecek
Bursa Valisi Yakup Canbolat, İstanbul'da etkisi sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçların geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından İstanbul'a gitmek isteyen yurttaşlar hakkında açıklama yaptı.
"İZİN VERİLMEYECEKTİR"
Canbolat, yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Bu nedenle Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
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