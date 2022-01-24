Son dakika | İstanbul'da kar alarmı: AVM'lerin kapanma saati değişti

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:01

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin akşam 19.30'da kapatılacağını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alışveriş merkezleri (AVM) bu akşam itibarıyla 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.