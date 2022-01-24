Son dakika | İstanbul'da kar alarmı: AVM'lerin kapanma saati değişti
Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacaktır" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin akşam 19.30'da kapatılacağını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alışveriş merkezleri (AVM) bu akşam itibarıyla 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla;
?19.30’da KAPATILACAKTIR??
Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/Sv8Q1K4Z8D
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