Yakayı ele verdiler! Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti: 2 tutuklama

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Yakayı ele verdiler! Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti: 2 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda K.A. (29) ve Ş.T. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerileri ve ikametlerinde yapılan aramada 50,39 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu #Kars

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