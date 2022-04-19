Vali Köşger: İzmir İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İktisat Kongresi binasının bulunduğu alanın tapusunun alındığını duyurdu. Bina kongrenin 100. yılında yeniden inşa edilecek.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 1979'da yıkılan İzmir'in simge yapısı ile ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Vali Köşger paylaştığı mesajda, "İzmir'imizin önde gelen kültür varlıklarından İzmir İktisat Kongresi binası artık anılarda kalmayacak. Yıkılan binanın yer tapusu alındı. Kongrenin 100. yılında aslına uygun şekilde inşa edilecek yeni kongre binasını 2023'te hizmete alacağız ve İzmir'e çok yakışacak" dedi.
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