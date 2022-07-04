Vali Recep Soytürk kimdir?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:58

Recep Soytürk, 1967'de Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1992-1995 Çankırı/Çerkeş Kaymakam Vekilliği görevini yürüttükten sonra 1992-1993 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Geliştirmek ve Mesleki İncelemede bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi.

1995 yılında 82. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu Üstün Başarılı Derece ile bitirdi. 1995-1998 yılları arasında Eflani Kaymakamlığı, 1998-2000 yılları arasında Posof Kaymakamlığı, 2000-2003 yılları arasında Siirt Vali Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Amasya Vali Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında Taşköprü Kaymakamlığı, 2006-2009 yılları arasında Ürgüp Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arasında Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 2013-2017 yılları arasında Dörtyol Kaymakamlığı ve 2017-2018 yılları arasında İskenderun Kaymakamlığı görevini yürüttü.

İskenderun Kaymakamı iken 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliği'ne atandı.

Recep Soytürk, Nurdan Soytürk ile evlidir. Çiftin 3 çocuğu vardır.