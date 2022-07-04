Vali Recep Soytürk kimdir?
AKP'li Şamil Tayyar, Gaziantep’te katıldığı bir düğünde Gaziantep Valisi Recep Soytürk’ün yanına gelerek "Abi Milliyet’te muhabirken ben şofördüm, sizi çok göreve götürdüm’ dediğini aktardı. Tayyar'ın bu açıklamasının ardından Kilis Valisi Recep Soytür2ün yaşamı merak konusu oldu. Recep Soytürk kimdir? Recep Soytürk nerede okudu?
Recep Soytürk, 1967'de Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1992-1995 Çankırı/Çerkeş Kaymakam Vekilliği görevini yürüttükten sonra 1992-1993 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Geliştirmek ve Mesleki İncelemede bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi.
1995 yılında 82. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu Üstün Başarılı Derece ile bitirdi. 1995-1998 yılları arasında Eflani Kaymakamlığı, 1998-2000 yılları arasında Posof Kaymakamlığı, 2000-2003 yılları arasında Siirt Vali Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Amasya Vali Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında Taşköprü Kaymakamlığı, 2006-2009 yılları arasında Ürgüp Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arasında Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 2013-2017 yılları arasında Dörtyol Kaymakamlığı ve 2017-2018 yılları arasında İskenderun Kaymakamlığı görevini yürüttü.
İskenderun Kaymakamı iken 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliği'ne atandı.
Recep Soytürk, Nurdan Soytürk ile evlidir. Çiftin 3 çocuğu vardır.
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