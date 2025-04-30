Vali Vasip Şahin'den 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' açıklaması: 692 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:45

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:45

Ankara Valisi Vasip Şahin 'Narkokapan-Ankara Operasyonu’ ile ilgili açıklamada bulundu.

Şahin, "6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş; 729 şüpheli yakalanmış, 692 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

Şahin ayrıca, "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında, tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır. Diğerlerinin işlemleri sürmektedir" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik. Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara'. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve bu sabah düğmeye bastık. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz."