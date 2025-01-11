16 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı!
Gaziantep'te 16 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda "hırsızlık" suçu başta olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. adlı şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #ceza #gaziantep #suç kaydı #firari
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