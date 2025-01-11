16 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 11.01.2025 - 15:47

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda "hırsızlık" suçu başta olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. adlı şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.