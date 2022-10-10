Valilik açıkladı: Seyhan Barajı'ndaki 'yüzen evler' kaldırılıyor
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen "yüzen evlerin" kaldırılması için sahiplerine 25 Ekim Salı gününe kadar süre verildiği bildirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan yapıların sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, "Kentimizin tam ortasında çevresindeki yeşil alanlarla ilimizin cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü’nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim’e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü’nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır" denildi.
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