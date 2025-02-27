Valilik duyurdu... Alanya'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alanya'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında tehdit ve cebir yoluyla müştekilere ait taşınmazları zimmetlerine geçiren ve nitelikli yağma yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 104 fişek ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Alanya #suç örgütü
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