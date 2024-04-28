Valilik duyurdu: Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Valilik, Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 19:34
Valilik duyurdu: Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Abone Ol google-news

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın 12.00-19.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 


Ankara haberleri Ankara Valiliği haberleri hava durumu haberleri

İlgili Haberler

Meteorolojiden İç Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden İç Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi: Muğla için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Muğla için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Kocaeli için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Kocaeli için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika.... Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza

Son dakika.... Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza
Nusret Gökçe’nin restoranına ikinci saldırı

Nusret Gökçe’nin restoranına ikinci saldırı
Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’

Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
Süper Lig’e yükselen 2. takım belli oldu! Göztepe yeniden Süper Lig’de!

Süper Lig’e yükselen 2. takım belli oldu! Göztepe yeniden Süper Lig’de!
İYİ Parti'de kurultay günü... Adaylar sırayla konuşma yaptı: 'Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum'

İYİ Parti'de kurultay günü... Adaylar sırayla konuşma yaptı: 'Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum'
Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!

Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!