Valilik duyurdu... Enrico Macias'ın İstanbul konseri iptal edildi!

İstanbul Valiliği, Cezayir kökenli şarkıcı, söz yazarı, besteci ve müzisyen Enrico Macias'ın 5 Eylül Cuma günü Harbiye'de yapılması planlanan konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Valilik, iptal kararının yoğun tepkiler ve etkinliğin protesto edilmesine yönelik çağrılar üzerine alındığını belirtti.

"PROTESTOYA YÖNELİK YOĞUN ÇAĞRILAR YAPILDI"

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan Enrico MACIAS konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

ÖZGÜR-DER adlı oluşum, konseri protesto etmek için Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda toplanma çağrısı yapmıştı.

Oluşumun sosyal medya hesabından paylaşılan afişte “Hamas için ölüm çağrısı yapan Siyonist yerleşimci Enrico Macias’ın Türkiye’de bulunmasını protesto ediyoruz” ifadeleri yer alırken, paylaşımda ise şöyle denilmişti:

“Bu hafta Siyonizm’in karşısında ve Gazze direnişinin yanındaki yürüyüşümüzü sürdürmek için iki ayrı eylemimiz olacak. Cuma akşam Siyonist şarkıcı Enrico Macias konserini protesto etmek için Harbiye’de, Cumartesi akşam Sumud Filosunu selamlamak için Üsküdar’da olacağız!”