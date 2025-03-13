Valilik duyurdu: Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası! Her gün için 257 lira

Yayınlanma: 13.03.2025 - 22:45

Güncelleme: 13.03.2025 - 22:45

Şanlıurfa Valiliğinden, eğitim-öğretimin sürekli hale getirilmesi ve kadın-erkek eşitliği çerçevesinde her bireyin eğitim hakkının zorunluluğuna dikkat çeken önemli açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrencinin velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağı ayrıca bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası kesileceği bildirildi.

OKULA GİTMEYEN ÇOCUKLAR TAKİPTE

Sürekli devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla Vali Hasan Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda, öğrencinin okula devamının sağlanması için alınan önlemlere rağmen, devamı temin edilemediği takdirde yasal sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Yazıda, okul idareleri tarafından sürekli devamsızlık sorunu olan öğrenciler için, çocuğunu okula göndermeyen velilere devamsızlığın 5. gününde kısa mesaj yoluyla öğrencinin devamsızlık durumunun bildirilmesi, devamsızlığın 10. gününde ise e-okul'dan alınacak devamsızlık mektubunun iadeli taahhütlü olarak aileye gönderilmesi ve bugüne kadar bu iki işlemi yapmayan okulların sürekli devamsız durumdaki öğrenciler için bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirmeleri istendi.

“LİSELERDE YÜZDE 20’YE YAKIN SÜREKLİ DEVAMSIZLIK SÖZ KONUSU”

Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Şanlıurfa'da devamsızlık sorununun en temel problemlerden biri olduğunu belirten Vali Şıldak, "Şu anda ilk ve ortaokullarda yüzde 10'a, liselerde ise yüzde 20'ye yakın oranda sürekli devamsızlık söz konusu olup öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden kopmaması için büyük çaba gösteriyoruz. Ancak yapılan bütün bilgilendirme ve uyarılara rağmen devamsızlıkta ısrar edilmesi halinde bundan sonra mevzuatın gerektirdiği cezai işlemleri uygulamaya başlıyoruz. Bütün okullarımız talimat uyarınca kanunda öngörülen idari para cezaları ile ilgili işlemi gerçekleştirecek ve kaymakamlıklarımız tarafından bu cezalar uygulanacak" ifadelerini kullandı.