Valilik kararıyla silinmişti: Diyarbakır'da Kürtçe uyarılar yeniden yazıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı "önce yaya" ve "yavaş" Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesinin ardından, yazılar belediye tarafından yeniden yazıldı.

ANKA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 23:59
Valilik kararıyla silinmişti: Diyarbakır'da Kürtçe uyarılar yeniden yazıldı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin birçok caddesinde yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu alanda yazdığı Kürtçe uyarıların, 

Diyarbakır Valiliği tarafından silinmesi istendi. Yazıların silinmemesi üzerine valilik tarafından görevlendirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatıldı.

Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe uyarıları yeniden yazdı.


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