Valilik maç yayınına getirdiği yasağın gerekçesini açıkladı: ‘2012 yılından beri…’

Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:21

Güncelleme: 03.09.2023 - 16:21

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı final maçının Taksim Meydanı’nda yayınlanmasına izin çıkmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonası final müsabakasında Sırbistan ile karşılaşacak olan Türkiye’nin maçının yurttaşa ücretsiz izletmek için birçok meydanda etkinlik düzenleme kararı aldı.

İstanbul Valiliği ile iletişime geçen İBB’nin, 7 meydan için izin talebinden 6’sı kabul edildi.

VALİLİK GEREKÇESİNİ AÇIKLADI!

Konuyla ilgili olarak basın açıklaması yayınlayan İstanbul Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

“İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Çeşitli sosyal medya mecralarında “Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu” şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır.

Bayan Voleybol Milli Takımımıza dev maçta başarılar dileriz.”