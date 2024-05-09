Valilik uyardı! Marmara'da fırtına bekleniyor

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:10

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:10

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre; Marmara’da rüzgarın, yarın öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın,Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır" denildi.