Valilik uyardı! Marmara'da fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:10
Valilik uyardı! Marmara'da fırtına bekleniyor
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre; Marmara’da rüzgarın, yarın öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın,Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır" denildi. 

 


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