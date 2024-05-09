Valilik uyardı! Marmara'da fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği duyuruldu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre; Marmara’da rüzgarın, yarın öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın,Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır" denildi.
#Meteoroloji'ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 9, 2024
Denizlerimizde Fırtına Bekleniyor??#Marmara’da rüzgarın, yarın öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın,Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
??Dikkatli olunmalıdır.@gul_davut pic.twitter.com/r94vZDDeBK
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