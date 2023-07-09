Valilik yasaklamıştı: Eskişehir’deki Onur Yürüyüşü’nde 18 gözaltı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 15:48

Güncelleme: 09.07.2023 - 15:48

Eskişehir’de bir grup, LGBTİ üyelerine destek vermek amacıyla ‘Onur Yürüyüşü’ adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı.

LGBTİ bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarıda bulundu. Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Polis minibüsüne bindirilen 18 kişi geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürüldü.

VALİLİK 30 GÜN YASAKLAMIŞTI

Eskişehir Valiliği, geçen 14 Haziran’da LGBTİ ve derneklerinin, 'Onur Haftası' adı altında kamuya açık alanlarda yürüyüş, oturma eylemi, stand ve çadır kurma, şenlik ile festival yapılmasını 30 gün süreyle yasaklamıştı. Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1’i avukat 20 kişi, 2022 yılındaki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.