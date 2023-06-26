İstanbul'da düzenlenen onur yürüyüşünde 113 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valisi Davut Gül, dün Şişli'de LGBT Onur haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" dedi.
Milli geleceğimiz,aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır.— Davut GÜL (@gul_davut) June 25, 2023
Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsade etmeyeceğiz.
Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı.
Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız.
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