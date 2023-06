5 kişi Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınmıştı: İran vatandaşına idam kararı riski

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

İran vatandaşı E. T. B. E., Libya vatandaşı M. A. E., Rusya vatandaşı R. P., Portekiz vatandaşı M. A. P., Avustralya vatandaşı M. D.’nin geri gönderilme merkezlerinde tutulduğu belirtiliyor. İran vatandaşı E. T. B. E.’nin sınırdışı edilmesi durumunda ülkesinde idam edilebileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet konuya ilişkin Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın avukatı Davut Arslan ve I·stanbul LGBTI·+ Onur Haftası Komitesi’nden Cihangir Can ile konuştu.

Hukuki süreci anlatan Davut Arslan, “Dört kişi geri gönderme merkezlerine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Biri İran vatandaşı, biri Rusya, diğeri de Portekiz vatandaşı. Bir kişi de Avustralya vatandaşı. Libya vatandaşı olan biri de Karaköy Karakolu’nda. Dosyasının tamamlanması bekleniyor. O da geri gönderme merkezine gönderilecek diye bilgi aldım. Avustralya vatandaşının Erzurum’a, Portekiz vatandaşının ise Şanlıurfa’ya direkt sevk edildiklerini öğrenebildik” dedi.

İran vatandaşı E. T. B. E.’nin 2013’den beri uluslararası koruma kapsamında olduğunu vurgulayan Arslan, “Annesinin idam hükümlüsü olduğunu biliyorum. Kendisinin de işkence öyküsü var. Kesinlikle geri gönderildiğinde işkence görme, kötü muamele görme riski çok yüksek. İran’da her an bir idam riskiyle karşı karşıya kalabilir. Orada yargılanırsa idam edilebilir” ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ ŞEFFAF İŞLEMİYOR'

I·stanbul LGBTI·+ Onur Haftası Komitesi’nden Cihangir Can ise “Vatandaş olmayan kişiler için süreç farklı işliyor. Şu an kaygımız bu kişilerin geri gönderilme tehlikesinde olmaları. En büyük sorunumuz bu sürecin şeffaf işlememesi ve bu kişilerden bilgi alamamamız. Avukatımız bilgi almaya çalışıyor sürekli ama bayram da bahane edildiği için bilgi kanalları daha da kapanmış durumda. Bayramda her yer kapalı ama geri gönderme merkezleri işliyor” değerlendirmesinde bulundu.