Van Barosu, Rojin Kabaiş'in ölümündeki ihmalleri sıraladı: 'Şüpheli bir ölüm...'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:26

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:27

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş'in yaşamını yitirmesinde yaşanan ihmallere dair gözlemlerini paylaştı.

Açıklamada, "Soruşturma süresince edindiğimiz bilgiler ve izlenimlerden Rojin'in ölümünün şüpheli olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

'AİLEYE BİR GÜN SONRA HABER VERİLDİ'

Barodan yapılan açıklamada ihmaller şöyle sıralandı:

"7 Eylül cuma günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bulunan KYK yurdundan akşam saatlerinde çıkan ve geri dönmeyen Rojin Kabaiş'in kayıp haber yurt müdürlüğü tarafından bir sonraki gün ailesine iletilmiştir."

"Pazar günü kayıp haberini öğrenmemiz üzerine Rojin Kabaiş eşyalarının bulunduğu alana gidilmiş ve arama çalışmalarının yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Arama çalışmaları STK'ların da yaptığı kamuoyu baskısı üzerine artırılmışsa da aynı gün akşam 20.00 sularında KHM olarak yeniden kampüse ve Rojin'in kaybolduğu alan ile sınır olan Bardakçı köyüne gidilmiş ancak ne kampüs giriş çıkışlarında ne de köyde hiçbir arama çalışmasının ve kontrolün olmadığı gözlemlenmiştir."

'KÖYDEKİ ARAMALAR 4 GÜN SONRA BAŞLADI'

"Savcılığa Bardakçı Köyü'nde arama yapılması gerektiği tarafımızca bildirilmişse de Rojin Kabaiş'in kaybolduğu 4. gün Van YTÜ kampüsünün bitişiğinde bulunan Bardakçı köyünde aramalar başlamıştır."

'TELEFONU 8 GÜN BOYUNCA İNCELENMEDİ'

"1 Ekim'de savcılıkta yapılan görüşmede Rojin'e ait telefondaki bilgilere ulaşılıp ulaşılmadığı sorulmuş, savcılıkça telefonun bir sonraki gün incelemeye alınacağı söylenmiştir. 9 Ekim salı günü yeniden aynı konu sorulmuş ve savcılıkça telefonun Ankara'ya gönderildiği söylenmiş, ayrıntılı bilgi verilmemiştir. 8 gün boyunca telefon açılmamış ve incelenmemiştir."