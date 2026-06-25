Van'da hafif ticari kamyonet şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Atalan Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; M.Ö. yönetimindeki 33 ALH 86 plakalı hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.