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Van'da operasyon: Tam 22 kilo 100 gram 'toz esrar' ele geçirildi!

Van'da operasyon: Tam 22 kilo 100 gram 'toz esrar' ele geçirildi!

11.10.2026 15:37:00
Güncellenme:
İHA
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Van'da operasyon: Tam 22 kilo 100 gram 'toz esrar' ele geçirildi!

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 16 paket halinde 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Van Valiliği, uyuşturucunun yurt dışından Türkiye’ye sokulduğunun değerlendirildiğini belirtirken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Van İl Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Saray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalarla Saray ilçesi Yamanyurt Mahallesi'nde yapılan operasyonla yurt dışından ülkemize sokulduğu değerlendirilen 16 paket halinde 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır."

İlgili Konular: #Van #esrar

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