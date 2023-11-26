Van Gölü'nde su seviyesi 4 metre düştü

Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:50

Güncelleme: 26.11.2023 - 10:53

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından 'deniz' olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan çekilme dikkat çekiyor.

Küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü'nde, son yıllarda önemli oranda su kaybı yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Kerem Yeğnidemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunumda, bakanlık bünyesinde Van Gölü için özel komisyon kurulduğunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

'EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ'

Yeğnidemir, "Geçtiğimiz 50 yılın verilerine baktığımız zaman ortalama 7 yılda bir Van Gölü seviyesinin düşüp, tekrar normale döndüğünü tespit ettik. Ancak son zamanlarda, iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle bu periyodun biraz daha uzadığını gördük. Şu anda seviyede 4 metreye varan bir düşüş var. Buna karşı almamız gereken önlemler çerçevesinde, mevcut yapılarda, taramadan dış koruyucu mendireğin seviyesinin yükseltilmesine kadar proje ve teknik analizlerimizi yaptık. Bunları da yine Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza ilettik. Önümüzdeki yılın yatırım programına da teklif ettiğimiz yapılar var. İnşallah bunlarla ilgili olarak da en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatmış olacağız" dedi.

DENİZLER İÇİN DE ÇALIŞMA

Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar komisyonu sunum yaptı.

Kayapınar, "Benim özellikle üzerinde durmak istediğim; iklim değişikliği göz önüne alınarak, sadece balıkçı barınağı değil; tüm kıyılarda iklim değişikliği olumsuzlukları dikkate alınarak bundan sonraki yapılacak geliştirmeler, faaliyetler bu çerçevede ele alınmalı. Deniz suyu, '1,5 derece ısınacak' diyoruz, '2 derece ısınacak' diyoruz, bu kapsamda 'denizler yükselecek' diye söylüyoruz hep. Bunun da dikkate alınması gerektiğini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.