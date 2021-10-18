Van İl Emniyet Müdürlüğü bir haftada ele geçirilen eroin miktarını açıkladı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 11-17 Ekim'de toplam 231 kilo eroin ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Van'da polis ekiplerince bir haftada 231 kilo 906 gram eroin, 125,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 231 kilo 906 gram eroin, 125,68 gram sentetik uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
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