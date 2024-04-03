‘Van’ tepkisi başka şehirlere de yayıldı: Hakkari’deki dayak görüntüsü gündem oldu

Van’da DEM Partili Abdullah Zeydan'ın önde olmasına rağmen mazbatanın AKP'nin adayına verilmesi kararına sadece Van'da değil Hakkari'de de tepki vardı. Hakkari'de bir gencin, bir grup tarafından sokak ortasında dövüldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:33
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Van'da, seçimi farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına tepkiler başka şehirlere de yayıldı. 

Kararı protesto eden DEM Partililerin sokağa çıkması üzerine polis müdahale etti. Ayrıca Valilik 15 gün süreyle şehirdeki gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

Tepkinin yüksek olduğu illerden biri olan Hakkari’deki dayak görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 

Videoda çok sayıda kişinin bir genci yakaladığı, sokak ortasında öldüresiye dövdüğü görülüyor.

Döven kişilerin sivil polis olduğu iddia edildi. 


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