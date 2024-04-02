İYİ Parti’den Van hakkında ilk tepki: ‘2. en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gasbıdır’

Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:36

Güncelleme: 02.04.2024 - 22:36

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.

Van’da yaşanan gelişmelere ilişkin İYİ Parti’den ilk tepki geldi. Eski İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, karar tepki göstererek seçimlerin yenilenmesi noktasında çağrı yaptı.

Poyraz, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı: