İYİ Parti’den Van hakkında ilk tepki: ‘2. en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gasbıdır’

İYİ Parti’den Van’da yaşananlara ilişkin ilk tepki Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’dan geldi. Poyraz, “Seçmenin iradesini yok sayarak, seçim değil de bunu ihale gibi değerlendirip 2. Teklif sahibi gibi 2. en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gasbıdır. Van ilimizde seçimler yenilenmelidir” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:36
İYİ Parti’den Van hakkında ilk tepki: ‘2. en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gasbıdır’
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Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.

Van’da yaşanan gelişmelere ilişkin İYİ Parti’den ilk tepki geldi. Eski İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, karar tepki göstererek seçimlerin yenilenmesi noktasında çağrı yaptı.

Poyraz, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

 “Ben de bu mevcut durum için önerimi ve gerekçelerimi paylaşmak isterim. Mahkeme tarafından verilen kararı usulen inceleyen Seçim Kurulu onay vererek adayın seçime girmesini sağlamıştır. Aday kampanya yapmış, seçmen de bir tercihte bulunmuştur. Zira; mahkeme karar vermeseydi ve Seçim Kurulu da uygun bulmasaydı süresi içinde aday değiştirilecek ve seçmen de buna göre tercihte bulunacaktı. Seçmenin iradesini yok sayarak, seçim değil de bunu ihale gibi değerlendirip 2. Teklif sahibi gibi 2. en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gasbıdır. Van ilimizde seçimler yenilenmelidir. Partiler seçime girme yeterliliği olan adayları ile yeniden yarışmalıdır. Adliye ve Seçim Kurulunun hataları seçmenin iradesini ortadan kaldırmak için gerekçe olamaz.”

 

 


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