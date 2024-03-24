Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kar altında
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.
Van ve çevresinde dün akşam başlayıp, gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 44 mahalle ve 101 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye kadar ulaştığı kentte, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büşükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- 'Emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama
- Ankara'da Murat Kurum'a oy istedi