Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, düzenlenen 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:24
Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ederken, ihbar üzerine belirlenen 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, özel eğitimli köpekler Zeus ve Irmak ile arama yapıldı.

Aramalarda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Van uyuşturucu

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