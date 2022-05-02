Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi
Van'da, düzenlenen 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ederken, ihbar üzerine belirlenen 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, özel eğitimli köpekler Zeus ve Irmak ile arama yapıldı.
Aramalarda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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