Van'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Başkale kara yolunda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Van- Başkale kara yolundaki Güzeldere mevkisinde meydana geldi.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen biri İran İslam Cumhuriyeti’ne ait 2 TIR, bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 TIR şoförü ile yanlarındaki 1 kişiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
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