Van'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 17:57

Güncelleme: 08.06.2024 - 17:58

Feci kaza, Van- Başkale kara yolundaki Güzeldere mevkisinde meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen biri İran İslam Cumhuriyeti’ne ait 2 TIR, bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 TIR şoförü ile yanlarındaki 1 kişiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.