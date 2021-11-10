Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlendiği operasyonda 3 tabanca ve mermiler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
10 Kasım 2021 Çarşamba, 08:15
Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı
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Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Taşlıçay Mahallesi'ndeki 3 adreste silah ve muhimmat olduğu ihbarı aldı.

İhbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.K, B.K ve A.K gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


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