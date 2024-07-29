Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi

Van'da geçen hafta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 43 kilo 865 gram külçe altın, sigara, elektronik sigara likidi ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:52
Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21-28 Temmuz tarihleri arasında 8 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, toplam ağırlıkları 43 kilo 865 gram olan 44 külçe altın, 1689 paket sigara, 50 elektronik sigara likidi, 40 litre alkol yapımında kullanılan malzeme ile 2 ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Van haberleri altın haberleri Kaçakçılık haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ’da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu

Tekirdağ’da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu
İstanbul’da dev kaçakçılık operasyonu: 500 milyon liralık ürün ele geçirildi

İstanbul’da dev kaçakçılık operasyonu: 500 milyon liralık ürün ele geçirildi
Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler