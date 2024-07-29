Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi

Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:52

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:52

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21-28 Temmuz tarihleri arasında 8 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, toplam ağırlıkları 43 kilo 865 gram olan 44 külçe altın, 1689 paket sigara, 50 elektronik sigara likidi, 40 litre alkol yapımında kullanılan malzeme ile 2 ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.