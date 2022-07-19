Van'da, araçtaki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu: 2 kişi gözaltında

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta 10 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 16:31
Van'da, araçtaki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu: 2 kişi gözaltında
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Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri aracı takibe alarak operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yapılan aramada, 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

 


Metamfetamin uyuşturucu ipekyolu
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