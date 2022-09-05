Van'da, arazide 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın arazi arama-tarama faaliyetinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi. Bölgede, incelemelerin devam ettiği bildirildi.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:49
Van'da, arazide 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş poşet içerisinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki arama-tarama faaliyetinin devam ettiği belirtildi. 


Van uyuşturucu afyon sakızı

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