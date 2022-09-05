Van'da, arazide 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın arazi arama-tarama faaliyetinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi. Bölgede, incelemelerin devam ettiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş poşet içerisinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirdi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki arama-tarama faaliyetinin devam ettiği belirtildi.
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