Van'da bir garip olay: Toprak içten içe yandı, mahalleli 'araştırılsın' dedi
Van'da Kırçalı Mahallesi'ndeki sazlıkta içten içe yanan toprak, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Mahalleli, 2 haftadır bölgede kendiliğinden yükselen dumanlar için araştırma yapılmasını istedi.
Özalp ilçesi Kırçalı Mahallesi'ndeki sazlıkta, 5 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde içten içe yanan toprağı ve dumanı görenler, yangına müdahale etmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 dönüm civarındaki alanda görülen yangını, yaklaşık 1 saatte söndürdü.
"2 HAFTADIR DUMANLAR BÖYLE KENDİLİĞİNDEN YÜKSELİYOR"
Mahalle muhtarı Ömer Ertürk, durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Dumanları takip ettik. Başta çobanların ateş yaktığını düşündük. Sonra yanan alana geldiğimizde çimenlerin içten içe yandığını gördük. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. Sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Bu alanda 2 haftadır aralıklarla böyle dumanlar kendiliğinden yükseliyor. Uzman ekiplerce bunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.
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