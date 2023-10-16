Van'da çıkan hortumda 22 büyükbaş öldü

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan hortumda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı, 22 büyükbaş öldü.

DHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:24
Van'da çıkan hortumda 22 büyükbaş öldü
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Tuşba ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gendelova Mahallesi'nde etkili olan yağış ile hortum çıktı. Hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 4 ahırın duvarı çöktü, 22 büyükbaş da öldü.

İhbarla mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.


Van hortum Büyükbaş

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