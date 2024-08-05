Van’da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:40
Van’da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 132 adet fişek, 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet otomobil, 90.000 TL para, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ise 2 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 109 şahıs yakalanmış, 113 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.


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