Van'da dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuğunu kurtaran kişi, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Subaşı mevkisinde piknik yapan bir ailenin çocuğu, Müküs Çayı'na düştü.
Suya giren babası çocuğunu kurtardıktan sonra akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Suda arama yapan ekipler, babanın cansız bedenine ulaştı.
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