Van'da fuhuş operasyonlarında 15 daire mühürlendi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:07

Van'da İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin fuhuş, fuhşa aracılık, fuhşa yer ve imkan sağladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 1-8 Mayıs tarihlerinde Kimlik Bildirim Sistemi'ne dahil olmadan kayıt dışı faaliyet gösterdikleri ve eksik veri girişi yapıldığı tespit edilen günübirlik kiralanan evlere operasyon düzenlendi.

Çalışmalar sonucu 15 daireyi mühürleyen ekipler, daire sahiplerine 160 bin 716 lira idari para cezası uyguladı.