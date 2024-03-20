Van'da geçen hafta 46 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:30

Güncelleme: 20.03.2024 - 15:32

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Mart'ta, jandarma ekiplerince 18 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 46 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.