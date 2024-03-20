Van'da geçen hafta 46 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda 46 düzensiz göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:30
Van'da geçen hafta 46 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Mart'ta, jandarma ekiplerince 18 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 46 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


İlgili Haberler

Edirne'de kaçak göçmenlere operasyon: 16 göçmen yakalandı

Edirne'de kaçak göçmenlere operasyon: 16 göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Edirne’de kamyonette 29 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de kamyonette 29 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü

Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü
Su altındaki volkan aktif hale gelerek duman püskürttü!

Su altındaki volkan aktif hale gelerek duman püskürttü!
Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı

Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı
Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde finale çıkma oranı belli oldu!

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde finale çıkma oranı belli oldu!
TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'
Birlikte yaşadığı kadını ve yanındakini öldürüp, ‘Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam’ paylaşımı yapmış

Birlikte yaşadığı kadını ve yanındakini öldürüp, ‘Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam’ paylaşımı yapmış
İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'
Dünya Mutluluk Raporu: Gençler mutsuzlaşıyor mu?

Dünya Mutluluk Raporu: Gençler mutsuzlaşıyor mu?