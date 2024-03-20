Van'da geçen hafta 46 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Mart'ta, jandarma ekiplerince 18 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 46 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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