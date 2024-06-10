Van’da göçmen kaçakçıları tutuklandı
Van’da ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yaptığı gerekçesiyle 2 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'YKS soruları çalındı' iddiasına açıklama geldi