Van’da göçmen kaçakçıları tutuklandı

Van’da ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yaptığı gerekçesiyle 2 organizatör tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:18
Van’da göçmen kaçakçıları tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır” denildi.


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