Van’da göçmen kaçakçıları tutuklandı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:18

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:18

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır” denildi.