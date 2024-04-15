Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:42
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-14 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.


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