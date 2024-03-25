Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 17-24 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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