Kaçak göçmenleri taşıyan bot batmıştı... Arama çalışmaları sürüyor!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan kaçak göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:22
Kaçak göçmenleri taşıyan bot batmıştı... Arama çalışmaları sürüyor!
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Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, 11. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor.

Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 kaçak göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.


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