İzmir'de 96 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçelerinde yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 39 ve geçiş hazırlığındaki 57 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 23:18
İzmir'de 96 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeni Foça Sahili'nde bir grup kaçak göçmenin yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine Yeni Foça Jandarma Karakolu ile Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler sahildeki 57 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Öte yandan Urla ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bottaki 39 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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